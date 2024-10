Nba: Phoenix sbanca l’Intuit Dome, vittoria per Milwaukee

agenzia

I Bucks passano a Philadelphia, Clippers ko nella nuova casa

ROMA, 24 OTT – Dieci le sfide del campionato Nba – che ha preso il via questa settimana – giocate nella notte italiana e tra i risultati, in evidenza, la vittoria dei Milwaukee Bucks contro Philadelphia (124-109) e la sconfitta dei Clippers nel debutto all’Intuit Dome contro Phoenix (116-113 dts). Golden State sconfigge Portland, Orlando vince il derby contro Miami. Milwaukee approfitta delle assenze di Philadelphia (Embiid e George): finisce 124-109. Ai Sixers non bastano i 25 punti di Tyrese Maxey e i 21 di Kelly Oubre per resistere. Tra i Bucks in evidenza Prince e Portis (16 punti ciascuno) e le stelle che fanno subito la differenza. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard fanno 55 punti in due. Amaro esordio per i Clippers all’Intuit Dome con i Suns che s’impongono dopo un tempo supplementare 116-113. L’ottima prova di James Harden (29 punti e 12 rimbalzi), non basta ai Clippers: per Phoenix decisivi Kevin Durant (25 punti) e Bradley Beal (24). Vittoria in trasferta per Golden State che espugna il parquet di Portland (139-104) con Buddy Hield top-scorer con 22 punti, precedendo Wiggins (20) e Curry (17 punti e 9 rimbalzi). Vittoria esterna anche per Indiana che s’impone 115-109 a Detroit: debutto stagionale amaro anche per Simone Fontecchio (0/4 al tiro e zero punti in 15′ dalla panchina per l’azzurro). Indiana la vince in rimonta: fanno la differenza Turner (20) e il duo Siakam-Mathurin (19). Orlando vince il derby della Florida in casa di Miami (116-97): sontuosa prova di Paolo Banchero, che effettua un debutto da All-Star: 33 punti, 11 rimbalzi e 4 triple. Debutto agevole anche per Cleveland che vince 136-106 in casa dei Toronto Raptors. Grande prestazione di Evan Mobley autore di 25 punti. New Orleans vince la sfida contro i Chicago Bulls (122-111) nonostante l’assenza di Zion Williamson. Il migliore della formazione di casa è Brandon Ingram con 33 punti davanti ai 23 di McCollum e alla tripla doppia sfiorata dal neoacquisto Dejounte Murray: 14 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Gli Hawks sconfiggono i Brooklyn Nets 120-116 trascinati dal solito Trae Young: 30 punti e 12 assist per il play, che precede Okongwu (28) e Daniels (15) nel tabellino dei suoi. Deludente il debutto di Zaccharie Risacher, prima scelta del Draft da soli 7 punti e 2/8 al tiro. Non bastano i 36 punti di Cam Thomas ad evitare il ko dei Nets. Charlotte s’impone i casa di Houston 110-105. Il ritorno in campo di LaMelo Ball dopo nove mesi è da campione: 34 punti, 8 rimbalzi e 11 assist che consentono agli Hornets di superare l’assenza di Brandon Miller e trovare anche i 24 punti di Tre Mann. Gara punto a punto e vittoria in extremis per Memphis, che sconfigge 126-124 Utah nella sua prima stagionale a Salt Lake City. Ai padroni di casa non bastano i 35 punti del finlandese Lauri Markkanen. Tra i Grizzlies,in evidenza Ja Morant: 22 punti e 10 assist per lui ma i migliori sono Bane (24) e Aldama, top-scorer con 27 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA