Nba: Pistons inarrestabili, battono anche i Celtics

agenzia

Ottava vittoria consecutiva della franchigia di Detroit

ROMA, 27 FEB – I Detroit Pistons hanno battuto i campioni in carica dei Boston Celtics per 117-97, allungando così la loro striscia vincente a otto partite consecutive. Malik Beasley ha segnato 26 punti, con un 6/11 da tre. Cade Cunningham ha segnato 21 punti e ha messo a referto 11 assist. In svantaggio di ben 15 nel primo tempo, i Celtics avevano pareggiato 55-55 al break, ma hanno poi subito il ritmo di Detroit nel terzo e nell’ultimo quarto. “E ‘una grande sensazione”, ha detto Cunningham. Con un record di 33-26 i Pistons hanno superato il record di vittorie delle ultime due stagioni messe insieme. Per i Celtics non sono bastati i 27 punti di Jayson Tatum. A New York, Jalen Brunson ha segnato un record di 34 punti per portare i Knicks alla vittoria 110-105 sui Philadelphia 76ers. Tra i sixers ha brillato Tyrese Maxey con 30 punti ma ha pesato l’assenza di Joel Embiid: nona sconfitta consecutiva. I leader della Western Conference, Oklahoma City, si sono ripresi dalla loro sconfitta in Minnesota lunedì grazie ad una vittoria per 129-121 sui Nets a Brooklyn. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 27 punti e Chet Holmgren ha aggiunto 22 punti e 17 rimbalzi per i Thunder. Portland si è imposto a Washington (129-121) con una spettacolare prestazione di Shaedon Sharp, entrato dalla panchina ed autore di 36 punti, il suo record, con 8 rimbalzi e 5 passaggi. Sharp ha fatto una delle schiacciate dell’anno nel secondo quarto: dopo aver intercettato un rilancio dei Wizards, è arrivato lanciato per una schiacciata da lontano ad una mano nonostante la difesa di Justin Champagnie. I risultati della partite giocate nella notte: Houston – San Antonio 118 – 106 Brooklyn – Oklahoma City 121 – 129 Miami – Atlanta 131 – 109 Utah – Sacramento 101 – 118 Chicago – LA Clippers 117 – 122 Detroit – Boston 117 – 97 Indiana – Toronto 111 – 91 New York – Philadelphia 110 – 105 Washington – Portland 121 – 129

