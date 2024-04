Nba: riscatto Bucks e Celtics ko, Lakers cedono a Golden State

agenzia

Ma Milwaukee perde Antetokounmpo, show di Edwards con 51 punti

ROMA, 10 APR – Prestigioso successo dei Bucks che si riscattano battendo 104-91 i Celtics, ma che in vista dei playoff Nba rischiano di perdere Giannis Antetokounmpo. L’infortunio al polpaccio del campione greco tiene in ansia Milwaukee e si è mostrato preoccupato l’allenatore Doc Rivers, che non si è goduto molto la vittoria della sua squadra: già assente il mese scorso per un infortunio al tendine d’Achille, la stella dei Bucks ha dovuto lasciare il campo a metà del terzo quarto (allungamento del muscolo soleo la diagnosi). Il giocatore dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica per determinare la gravità del suo infortunio. Nelle altre partite del campionato di basket americano, vittoria decisiva dei Warriors contro i Lakers; nel duello serrato tra le due squadre per il nono posto a Ovest, Golden State si è imposta 134-120 contro il quintetto di Los Angeles, grazie soprattutto a un festival da tre punti. Con 44 vittorie e 35 sconfitte, Steph Curry e compagni tallonano LeBron James. Successo dei Timberwolves 130-121 sui Wizards, con lo show da 51 punti di Anthony Edwards, lo score più alto della sua carriera, e 19 punti e 16 rimbalzi di Rudy Gobert. Vittoria da terzo posto per Oklahoma City che batte Sacramento 112-105. Scivolano invece i Suns di Kevin Durant: battuti 105-92 dai Clippers, perdono il 6/o posto, che vale la qualificazione diretta ai playoff, a vantaggio dei Pelicans, che superano 110-100 Portland. Dallas in gran forma si è aggiudicata la sua nona partita nelle ultime 10, battendo 130-104 gli Hornets: brilla sempre la stella di Luka Doncic. Per lo sloveno 39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Vittoria dei Sixers che con Joel Embiid di nuovo in campo superano i Pistons 120-103, con Philadelphia che può ancora sperare di strappare il passaggio diretto ai playoff. Vittorie in trasferta anche per i Knicks a Chicago e per Denver sul campo dei Jazz.

