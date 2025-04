Nba: Sacramento vede i play-in, Miami facile con i 76ers

agenzia

Dodicesima sconfitta consecutiva per Philadelphia

ROMA, 08 APR – Sacramento batte Detroit e fa un grande passo verso i play-in, mentre Miami ha battuto agevolmente Philadelphia che è ormai alla deriva. I 43 punti di Zach LaVine hanno permesso ai Kings di ottenere una preziosa vittoria (127-117) sul terreno dei Pistons, che hanno già ottenuto il loro biglietto per gli spareggi della East Conference. Alla Little Caesars Arena in evidenza anche le altre due star dei Sacramento, DeMar DeRozan (37 punti) e Domantas Sabonis (19 punti, 10 passaggi e 15 rimbalzi). Questo successo fa seguito a quello strappato domenica ai Cleveland Cavaliers, leader della East Conference. I Kings rimangono al nono posto della Western Conference con un record di 39-40, appena davanti ai Dallas Mavericks (38-41), decimi. Mancano solo quattro partite alla fine della stagione regolare, domenica, e queste due squadre sono quasi sicure di partecipare al torneo di recupero. L’unica franchigia che può ancora farli fuori dai play-in, i Phoenix Suns (11), ha tre vittorie in meno (35-43). Nell’altra partita giocata nella notte, Miami si è preparata idealmente per i play-off battendo in casa Philadelphia (117-105) dopo due sconfitte consecutive. Senza Bam Adebayo e Andrew Wiggins, gli Heat hanno potuto contare su Duncan Robinson (21 punti), decisivo nell’ultimo quarto, e su Tyler Herro (20 punti). Il rookie di punta Kel’El Ware ha confermato le sue buone prestazioni dall’inizio dell’anno, con 19 punti e 17 rimbalzi. Senza le star Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George fino alla fine della stagione, Philadelphia, che contava su questo trio per essere candidato al titolo, ha appena subito dodici sconfitte consecutive. La squadra allenata da Nick Nurse potrebbe essere tentata di sacrificare alcune partite per essere in posizione favorevole per il prossimo draft. Questa fine d’anno molto deludente avrà almeno permesso di fare una verifica della squadra e rivelare il potenziale di alcuni elementi, come Lonnie Walker IV e Quentin Grimes, che hanno entrambi segnato 29 punti contro l’Heat. È anche il caso del rookie Adem Bona, in buona forma da un mese e autore di 16 punti e 11 rimbalzi.

