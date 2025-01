Nba, senza Doncic e Irving Dallas perde male con Memphis

agenzia

I San Antonio Spurs rimontati e battuti sul campo di Chicago

LOS ANGELES, 07 GEN – Privi ;;per problemi fisici di Luka Doncic e Kyrie Irving, i Dallas Mavericks hanno perso pesantemente contro i Memphis Grizzlies (119-104). Jaren Jackson Jr. (35 punti, 13 rimbalzi) ha permesso ai Grizzlies di consolidare il 3/o posto a Ovest, infliggendo ai “Mavs” la quinta sconfitta consecutiva. Secondo ESPN, Kyrie Irving soffre di un rigonfiamento del disco e potrebbe saltare fino a due settimane di gare, mentre Doncic soffre di uno stiramento al polpaccio dalla festa di Natale dell’Nba. Dallas resta sesta nella classifica occidentale. I San Antonio Spurs hanno rovinato una partita che avevano in mano sul campo dei Chicago Bulls, vittoriosi 114-110 dopo aver rimontato uno svantaggio di 19 punti ed essere passati avanti solo nell’ultimo minuto grazie a Coby White (23 punti). Gli Spurs, che avevano ancora 15 punti di vantaggio in inizio 4/o quarto, hanno sofferto contro la bravura di Zach LaVine (35 punti, 10 rimbalzi, 8 assist) e hanno sprecato sulla linea dei tiri liberi (2 su 6 nell’ultimo quarto). Schiacciati all’inizio della partita dai Los Angeles Clippers, i Minnesota Timberwolves hanno ribaltato la situazione ottenendo un successo di misura (108-106) in casa. Anthony Edwards ha guidato la carica con 37 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, supportato da Naz Reid (18 punti) contro i 25 punti di Norman Powell. Per la sua seconda partita della stagione con i Clippers, Kawhi Leonard ha segnato 8 punti in 20 minuti. Giannis Antetokounmpo ha realizzato la sua quarta tripla doppia stagionale (11 punti, 12 rimbalzi, 13 assist), la 49ma in carriera, nel successo di Milwaukee a Toronto (128-104). Sempre a Est gli Orlando Magic, seppur colpiti da molti infortuni, hanno sorpreso i New York Knicks al Madison Square Garden (103-94) grazie a Cole Anthony (24 punti, 7 rimbalzi). Mikal Bridges e Jalen Brunson (24 punti ciascuno) non sono bastati ai Knicks. I Sacramento Kings sono riusciti a rimontare da -17 nell’ultimo quarto ed a strappare la vittoria dopo due tempi supplementari contro i Miami Heat (123-118). DeMar DeRozan è stato l’eroe dei Kings con 30 punti, dimostrandosi strepitoso durante il 2/o tempo supplementare nel quale ha realizzato gli ultimi 9 punti.

