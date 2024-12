Nba: Shai Gilgeous trascina Oklahoma, Pacers ko

agenzia

Memphis segna 155 punti contro i Grizzlies

ROMA, 27 DIC – Oklahoma City e la sua star canadese Shai Gilgeous-Alexander danno spettacolo e vincono la loro nona partita consecutiva in regular season battendo gli Indiana Pacers 120-114. Shai, alla sua nona stagione in Nba, eguaglia il proprio record Con 45 punti, di cui 4 su 5 da tre. “Siamo un gruppo di ragazzi affamati e determinati a fare tutto il necessario per vincere”, ha detto il canadese, che ha messo a referto otto passaggi e sette rimbalzi. Gli Houston Rockets hanno ottenuto il quarto successo consecutivo battendo New Orleans 128-111. Memphis ha segnato 155 punti contro i Grizzlies (155-126). Ad Atlanta, gli Hawks del draft numero 1 Zaccharie Risacher (16 punti) hanno battuto i Bulls 141-133, grazie in particolare ai 57 punti (30+27) della coppia Jalen Johnson e Trae Young. Ad Orlando, Tyler Herro ha permesso agli Heat di vincere lo scontro tra le franchigie della Florida segnando il canestro della vittoria a 0,1 secondi dalla sirena (89-88). Il play di 24 anni ha segnato 20 punti e ha permesso a Miami, sesto in East (15 vittorie, 13 sconfitte), di fare la differenza nell’ultimo quarto dopo un avvio lento. Jordan Poole, con un tre punti a otto secondi dalla fine, regala ai Wizards la loro quinta vittoria (23 sconfitte) della stagione contro Charlotte (113-110). I Bucks senza le star Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, infortunati, si sono arresi in casa contro i Brooklyn Nets (111-105), guidati da Cameron Johnson (29 pts). Milwaukee rimane quinto ad est (16 vittorie, 13 sconfitte) ma vede Miami e Atlanta avvicinarsi in classifica. I risultati delle partite giocate nella notte: Atlanta-Chicago 141-133 Portland-Utah 122-120 Sacramento-Detroit 113-114 Memphis-Toronto 155-126 Milwaukee-Brooklyn 105-111 New Orleans-Houston 111-128 Indiana-Oklahoma City 114-120 Orlando-Miami 88-89 Washington-Charlotte 113-110.

