Nba, Tatum dà la vittoria a Boston sulla sirena

agenzia

Milwaukee perde ancora, questa volta di 1 punto contro Charlotte

LOS ANGELES, 17 NOV – Jayson Tatum ha vestito i panni dell’eroe realizzando un difficile tiro da 3 punti sulla sirena per portare Boston al successo su Toronto (126-123 ai tempi supplementari), per la gioia del TD Garden. Per lui 24 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Ma il miglior realizzatore per i Celtics é stato Jaylen Brown con 27 punti, controi 35 di Jakob Pöltl per Toronto. Boston mantiene così il 2/o posto nella classifica dell’Est con 11 vittorie e 3 sconfitte. Nonostante la prima tripla doppia stagionale per Giannis Antetokounmpo (22 punti, 15 rimbalzi, 12 assist), Milwaukee ha subito la nona sconfitta (4 vittorie), questa volta di un punto, a Charlotte (115-114), trascinata da LaMelo Ball (26 punti, 9 rimbalzi, 6 assist). Il giorno dopo una grande prestazione contro San Antonio, Anthony Davis ha portato ancora una volta i Los Angeles Lakers alla vittoria, sul campo dei New Orleans Pelicans (104-99). Il pivot All-Star ha accumulato 31 punti e 14 rimbalzi, permettendo ai Lakers di cancellare un primo periodo deludente e fare la differenza nel 4/o quarto. LeBron James ha segnato 21 punti, ha preso 7 rimbalzi e ha fornito 5 assist per il quinto successo consecutivo per i Lakers, in testa alla classifica occidentale (9 vittorie – 4 sconfitte). Autore di 60 punti venerdì, De’Aaron Fox ha proseguito ieri con 49 (e 9 assist) per portare i Sacramento Kings al successo contro gli Utah Jazz (121-117). Senza Victor Wembanyama, a riposo dopo un colpo ricevuto venerdì al ginocchio destro, gli Spurs sono stati sconfitti da Dallas (110-93) e Kyrie Irving (22 punti), nonostante una serata discreta di Luka Doncic (16 punti, 6 rimbalzi, 6 assist).

