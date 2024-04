Nba: terminata la regolar season, ora play-in e play-off

agenzia

Si parte il 20 aprile, in otto ai play-in cercano il ripescaggio

ROMA, 15 APR – E’ terminata nella notte la regular season di Nba: le 30 franchigie del campionato nord-americano hanno disputato 82 gare a testa per determinare chi parteciperà ai play-off dal 20 aprile. Al momento di sono qualificate le prime sei delle due conference ma le squadre dal settimo al decimo posto potranno ancora giocarsi quattro accessi (due per conference), vincendo i rispettivi tornei dei play-in. Questi i risultati della notte: Minnesota-Phoenix 106-125, Memphis-Denver 111-126, Oklahoma City-Dallas 135-86, San Antonio-Detroit 123-95, New Orleans-LA Lakers 108-124, Indiana-Atlanta 157-115, Orlando-Milwaukee 113-88, Boston-Washington 132-122, Philadelphia-Brooklyn 107-86, Miami-Toronto 118-103, Cleveland-Charlotte 110-120, New York-Chicago 120-119, Golden State-Utah 123-116 LA Clippers-Houston 105-116 Sacramento-Portland 121-82.

