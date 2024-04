Nba: un immenso Anthony Davis trascina alla vittoria i Lakers

agenzia

Golden State batte Miami e spera ancora in un posto ai play-off

ROMA, 27 MAR – Seppure dopo essersi trovati due volte in svantaggio di 19 punti, i Los Angeles Lakers hanno finito per battere i Milwaukee Bucks (128-124) dopo due tempi supplementari. Privi ;;di LeBron James, a riposo per risparmiare una caviglia, i Lakers hanno potuto contare su un immenso Anthony Davis, autore di 34 punti e 23 rimbalzi con un raro minutaggio di quasi 52 minuti. Davis è stato onnipresente anche in difesa, con un contropiede decisivo su Damian Lillard alla fine del primo tempo supplementare. Mentre le due squadre erano in parità nel secondo tempo supplementare, una grande difesa del centro All-Star su Giannis Antetokounmpo ha permesso al suo compagno di squadra Austin Reaves (in una tripla doppia con 29 punti, 14 rimbalzi, 10 assist) di regalare tre punti di vantaggio ai Lakers, che non erano mai stati in vantaggio nei tempi regolamentari. Grazie a questo successo mantengono il nono posto nella Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder hanno sopraffatto i New Orleans Pelicans (119-112) e hanno mantenuto la speranza di finire al primo posto nella Western Conference. Con 51 vittorie e 21 sconfitte, OKC è attualmente seconda con una sola vittoria in meno di Denver (51-21), a poco meno di tre settimane dalla fine della stagione regolare. New Orleans scende al 5/o posto, con una sconfitta in più rispetto ai Los Angeles Clippers, quarti. I Golden State Warriors di Stephen Curry (17 punti) e Klay Thompson (28) hanno battuto i Miami Heat (113-92). Nella precaria posizione di decimi ad Ovest, ultimo posto di qualificazione ai play-off, i Warriors mantengono un match di vantaggio sugli Houston Rockets, che ritroveranno il 4 aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA