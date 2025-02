NBA: Victor Wembanyama fuori fino a termine della regular season

agenzia

L'annuncio degli Spurs, "Riscontrata una trombosi ad una spalla"

ROMA, 20 FEB – La stella dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, salterà il resto della stagione regolare NBA a causa di una trombosi venosa alla spalla destra. Lo ha annunciato la stessa franchigia statunitense. Il problema di salute è stato diagnosticato “al ritorno di Wembanyama a San Antonio dopo l’All Star Game a San Franscisco”, dove il giocatore ventunenne ha partecipato lo scorso fine settimana per la prima volta nella sua carriera, ha precisato la franchigia texana in un comunicato. Il rientro in campo è previsto ad aprile, quando la stagione regolare sarà già conclusa. E difficilmente gli Spurs si qualificheranno per i playoff. Il francese potrebbe però disputare Euro-2025 con la sua nazionale dal 27 agosto al 14 settembre: i blues sono impegnati con Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.

