Nba: vittoria per New Orleans, i Celtics vanno ko in casa

Successo di Golden State a Portland e dei Bulls a Detroit

ROMA, 12 APR – Nella gare giocate nella notte in Nba i New Orleans Pelicans ottengono una vittoria importante in chiave play off, battendo 135-123 i Sacramento Kings, e si portano al sesto posto in West Conference con 48 successi e 32 sconfitte. I risultati: Boston-New York 109-118, Sacramento-New Orleans 123-135, Portland-Golden State 92-100, Utah-Houston 124-121, Detroit-Chicago 105-127.

