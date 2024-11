Nba: vittorie agevoli per Atlanta e Dallas

agenzia

Doncic inarrestabile, crolla Orlando senza Banchero

ROMA, 04 NOV – Atlanta e Dallas hanno superato i loro incontri contro New Orleans e Orlando in una serata NBA limitata a tre sole partite. In una partita senza grande intensità, gli Atlanta Hawks hanno dominato i New Orleans Pelicans (126-111), privati ;;all’ultimo minuto di Zion Williamson, per una “irrigidimento” ad un tendine del ginocchio. Jalen Johnson è andato vicino alla tripla doppia per gli Hawks (29 punti, 9 rimbalzi, 8 assist). I 32 punti di Ingram non sono bastati ai Pelicans (3 vittorie – 4 sconfitte), che ora hanno lo stesso record degli Hawks. Altra sconfitta casalinga per i Brooklyn Nets, sorpresi dai Detroit Pistons (106-92). I Dallas Mavericks hanno sconfitto altrettanto agevolmente gli Orlando Magic (108-85). In campo si é visto un solo mago, lo sloveno Luka Doncic, per un record di 4 vittorie e 2 sconfitte. Doncic, che la scorsa primavera ha guidato i texani alla finale NBA, ha fatto la differenza nel primo periodo (25 punti), per chiudere con 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist su 11 su 22 al tiro. Orlando (3 vittorie – 4 sconfitte) innocuo senza il suo fuoriclasse Paolo Banchero, infortunato agli addominali e fuori per un periodo indeterminato.

