Nba: vittorie per Boston Celtics e Dallas Mavs

Doncic determinante. Ko San Antonio Spurs e Denver Nuggets

ROMA, 25 OTT – Ancora una vittoria per Boston Celtics, campioni in carica dell’Nba, che si impongono in casa dei Washington Wizards nella loro prima trasferta della stagione. Si confermano su alti livelli anche i Dallas Mavericks che, grazie alla ormai solita prestazione monster di LuKa Docic, battono ampiamente i San Antonio Spurs. Partono male, invece, i Denver Nuggets, battuti in casa da Oklahoma City trascinati da Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren. Vittoria esterna anche per i Minnesota Timberwolves in casa dei Sacramento Kings. Risultati delle partite giocate nella notte in Nba: Denver Nuggets-Oklahoma City Thunders 87-102; Sacramento Kins-Minnesota Timberwolves 115-117; Washington Wizards-Boston Celtics 102-122; Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 120-109.

