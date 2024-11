Nba: Wembanyama trascina gli Spurs, record 50 punti in partita

agenzia

Per il francese 18/29 dal campo

ROMA, 14 NOV – Dopo un inizio di stagione non brillante, i San Antonio Spurs tornano a far sognare i tifosi grazie ad una bella vittoria per 139 a 130 su Washington. Protagonista assoluto Victor Wembanyama che finalmente inizia ad incidere: il 20enne francese ha superato per la prima volta i 50 punti in Nba, in soli 26 minuti, concludendo la partita con una percentuale di 18/29 al tiro e otto realizzazioni da tre punti, un altro record per lui. Questi i risultati delle altre partite giocate nella notte: Brooklyn-Boston 114 – 139 New York-Chicago 123 – 124 Philadelphia-Cleveland 106 – 114 LA Lakers-Memphis 128 – 123 Portland-Minnesota 106 – 98 Sacramento-Phoenix 127 – 104 Houston-LA Clippers 111 – 103 Milwaukee-Detroit 127 – 120 Orlando-Indiana 94 – 90 Oklahoma City-New Orleans 106 – 88

