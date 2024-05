Nba:super Doncic travolge Minnesota, Dallas in finale con Boston

agenzia

I Mavericks dopo 13 anni tornano a sognare l'anello

ROMA, 31 MAG – Dopo 13 anni Dallas ritrova le finali Nba. Grazie a un Luka Doncic in stato di grazia, i Mavericks, che avevano perso l’occasione di chiudere la serie in gara-4, nella quinta sfida della Western Conference si sono imposti 124-103 e volano alle Finals contro Boston, chiudendo la serie 4-1. Doncic e Kyrie Irving i protagonisti con 36 punti a testa: ai Timberwolves non bastano i 28 punti di Anthony Edwards e di Karl-Anthony Towns. E da giovedì il via alle finali per il titolo del campionato di basket americano con i Celtics che hanno chiuso 4-0 la serie contro Indiana. Dallas, ko nella finale della Western Conference dai Golden State Warriors nel 2022, torna in finale NBA per la prima volta dal 2011, l’anno in cui si aggiudicò l’unico anello della sua storia. Come con il tedesco Dirk Nowitzki allora, è ancora una volta un europeo a scrivere le sorti del quintetto texano con Doncic eletto miglior giocatore delle finali della Conference ovest.

