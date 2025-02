Nba:Tatum star dei Celtics,Davis esordio e infortunio con i Mavs

agenzia

Vincono i Lakers senza Doncic e LeBron, Butler ok al debutto

ROMA, 09 FEB – A New York ha brillato la stella di Jayson Tatum, che con 40 punti messi a segno ha trascinato i Boston Celtics al successo contro i Knicks 131-104. Questa vittoria permette ai Celtics di rimanere secondi nella Eastern Conference del campionato Nba, dietro a Cleveland. Esordio-show ma con nota amara per Anthony Davis: il neo giocatore di Dallas al debutto con la maglia dei Mavericks ha dominato prima di uscire per un infortunio nel match vinto 116-105 contro gli Houston Rockets. Davis è uscito dal campo tre minuti prima della fine del terzo quarto: aveva già segnato 26 punti, raccolto sedici rimbalzi, fornito sette assist e gestito tre stoppate. Un dolore alla coscia, ma il giocatore ha rassicurato: “Niente di grave, sto bene”. Davis è stato accolto dall’ovazione del pubblico, che però non ha gradito lo scambio Luka Doncic, passato ai Lakers. Prima della partita, i tifosi hanno mostrato striscioni che chiedevano il licenziamento del direttore generale della franchigia Nico Harrison. I Lakers intanto aspettano ancora l’esordio di Doncic, reduce da un infortunio al polpaccio. Ma anche senza la nuova star e privi di LeBron James, che ha un problema alla caviglia, i californiani hanno battuto gli Indiana Pacers 124-117. Austin Reaves, incerto fino all’ultimo per un infortunio al gomito, ha segnato 45 punti, record personale. Rui Hachimura ne ha aggiunti 24 nel giorno del suo 27esimo compleanno contribuendo alla quinta vittoria consecutiva dei Lakers. Ora sono al quarto posto nella Western Conference con 31 vittorie e 19 sconfitte. A Chicago, Jimmy Butler, appena trasferitosi da Miami, ha esordito vincendo con la maglia di Golden State, contribuendo con 25 punti al successo per 132-111 contro i Bulls. Gli Warriors erano sotto di 24 punti, ma grazie a Stephen Curry ha permesso di dare una svolta alla partita. Curry ha concluso con 34 punti. Nella Western Conference, Oklahoma City ha battuto i rivali di Memphis 125-112 e ancora una volta a fare la differenza per i Thunder è stato Shai Gilgeous-Alexander (32 punti). Gli Spurs di Victor Wembanyama non decollano ancora nonostante l’arrivo del campione De’Aron Fox. I San Antonio escono sconfitti a Orlando 112-111, ed è il settimo ko nelle ultime dieci partite. Partita con più ombre che luci per Wembanyama, che ha messo a segno solo 18 punti. Gli Spurs sono al 12/o posto della Western Conference. Non si ferma la corsa dei Nuggets, che superano i Phoenix Suns 122-105, sesta vittoria consecutiva di Denver.

