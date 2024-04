N’Dicka in codice giallo, non è in pericolo di vita

agenzia

Il giocatore della Roma è in ospedale a Udine

TRIESTE, 14 APR – La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che N’Dicka non è in pericolo di vita. Evan N’Dicka appena portato fuori dal campo negli spogliatoi è stato sottoposto a un elettrocardiogramma. L’esame ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci. Dunque è stato in ambulanza trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lo apprende l’ANSA dai soccorritori intervenuti. N’Dicka quando è stato portato fuori era cosciente e collaborativo.

