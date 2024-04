agenzia

Ma resterà in osservazione all'ospedale di Udine

TRIESTE, 14 APR – Evan N’Dicka non ha avuto un infarto. Lo apprende l’ANSA da ambienti sanitari. Il giocatore resterà comunque ricoverato in ospedale, in osservazione, e verrà sottoposto ad altri accertamenti.

