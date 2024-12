Ndoye e Orsolini trascinano il Bologna, 3-0 al Venezia

agenzia

I rossoblù si rialzano. Lagunari nei guai: quarto ko consecutivo

BOLOGNA, 30 NOV – Con un rigore per tempo, il Bologna sbriga la pratica Venezia, prima di dilagare 3-0: al 21′ lo conquista e lo trasforma Ndoye, nella ripresa, al 24′ Orsolini, che un minuto dopo sforna l’assist per la doppietta dello svizzero. I rossoblù si rialzano, i lagunari sprofondano. Reduce da due sconfitte consecutive con Lazio e Lille tra campionato e Champions, la squadra di Italiano si rialza. Si sblocca Ndoye, si conferma Orsolini, al sesto gol e al secondo assist stagionale, che spacca la partita entrando dalla panchina. Il Bologna resta così in scia al Milan, in lotta per l’Europa e conferma la resilienza che aveva già dimostrato dopo le prime quattro uscite europee: quattro vittorie e un pareggio, per i rossoblù, nelle gare giocate in campionato dopo la Champions. Sono guai, invece, per il Venezia e Di Francesco, al quarto ko consecutivo e ultimi in classifica.

