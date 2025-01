Nel Catania arriva Del Fabro ma c’è il caso Castellini, la Cremonese pressa per averlo subito: lui che cosa fa?

serie C

L'ex capitano sarebbe anche disponibile a trasferirsi in Lombardia. Qui ha anche perso la fascia

Ufficializzata la partenza a titolo definitivo di Carpani, direzione Ascoli, ora le voci di un possibile addio dell’ex capitano Castellini (Cremonese, un milione la cifra) sono diventate insistenti e hanno generato ovvio malcontento. Il difensore (2003) era considerato un punto fermo del Catania, ma da quando la fascia di capitano è passata a De Rose, Castellini si sarebbe sentito delegittimato e non si sentirebbe più a suo agio nello spogliatoio. La prova, sul campo, è il diverbio con lo stesso De Rose in occasione della gara contro il Picerno dopo un calcio di punizione che s’era incaricato di battere. Sarebbero volate parole grosse. Nessun conferma, ma la pressione della Cremonese è di pubblico dominio, così come l’interesse del Parma.

Mossa non prevista

L’addio di Castellini sarebbe una mossa non prevista, tanto che il tecnico Toscano lo aveva considerato inamovibile, questo emergeva dalle parole spese sempre nei confronti del difensore. Altre partenze, stavolta previste: Chiricò-Ternana è una pista apertissima, Luperini potrebbe andare al Cosenza che ha bisogno di rinforzi, Celli pare sia entrato nel mirino dell’Ascoli, mentre Rapisarda potrebbe sistemarsi al Sorrento. La Pro Patria starebbe stringendo per Zanellato. Andrà via anche D’Andrea, probabilmente ad Arezzo, così come Lunetta potrebbe sbarcare alla Feralpisalò.Potrebbe sganciarsi Cristiano Lucarelli che il ds Roma avrebbe interpellato per un ritorno al Messina dopo le dimissioni del tecnico Giacomo Modica. Per ora la squadra è sotto la direzione di Carmelo Mancuso, ex Milan, Messina e Giarre.E gli arrivi? Dario Del Fabro (Arezzo) e Simone Pieraccini (Cesena) per la difesa, il ritorno di Giulio Frisenna (Messina) a centrocampo, Mattia Finotto (Carrarese) per l’attacco: il centravanti avrebbe già dato l’assenso per un trasferimento in Sicilia e potrebbe essere annunciato a breve.

Arriva Del Fabro

Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio di Dario Del Fabro dall’Arezzo, difensore di 29 anni, ecco il comunicato: “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Arezzo, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dario Del Fabro”.

