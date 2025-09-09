Nepi ‘impianti sportivi utili per creare valore sociale’

agenzia

Ad Sport e Salute: "Con sport ritorno positivo su prevenzione"

ROMA, 09 SET – “Un impianto sportivo in un qualsiasi comune crea valore sociale e stiamo cercando di creare un nuovo mercato per contabilizzare questi crediti sportivi. Il calcio fa bene per quello che socialmente ritorna alle persone e al territorio. E questo può essere calcolato in termini di crediti sociali che hanno un valore. L’obiettivo del concetto di benessere è di fare in modo che, grazie all’attività fisica, si possa andare a trovare un ritorno positivo in termini di prevenzione e della salute che possa creare forme di investimento circolare per il Paese”. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, durante il convegno Aic “Il calcio fa bene?” organizzato allo stadio Olimpico di Roma. “Sport e Salute nasce per far capire come investire le risorse non solo per portare medaglie e risultati, ma per creare condizioni di vita migliori mettendo al centro la salute e il benessere. Abbiamo fatto molto dal punto di vista del territorio, della scuola, dei grandi eventi sportivi, del sociale con gli impianti sportivi. Sul lato della salute abbiamo tantissimo da fare, in termini di prevenzione grazie allo sport abbiamo ancora tantissimo da dimostrare”, conclude Nepi Molineris.

