Nepi, ‘sport tra i più grandi ambasciatori dei valori italiani’

agenzia

Zoppas: 'ha potenziale di crescita e comunicazione importante'

ROMA, 16 SET – “Lo sport è uno dei più grandi ambasciatori dei valori italiani nel mondo. Secondo noi il binomio sport e innovazione è ormai inscindibile per promuovere il made in Italy fuori dai confini nazionali. E’ uno scambio, un confronto e un arricchimento. Crediamo fortemente a tutto questo come Sport e Salute, per noi è motivo di crescita”. Così Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, parla durante il workshop strategico dedicato allo Sport e l’Innovazione Made in Italy, un evento che si inquadra nell’ambito di un’iniziativa più grande, voluta da Agenzia ICE, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Sport e Salute, per divulgare e promuovere i valori dell’innovazione Made in Italy nello sport in campo internazionale. “Il settore sport ha raggiunto in Italia una dimensione economica rilevante pari a circa 22 miliardi di euro, con un contributo al Pil nazionale dell’1,3%. Una vera e propria industria. Con Federtennis, Federnuoto e Federatletica, in questo progetto, abbiamo fatto un gioco di squadra importante che ha creato valore – ha aggiunto Nepi -. Nei tre eventi in collaborazione con queste tre federazioni (Internazionali, Settecolli ed Europei di atletica, ndr) ci sono stati 2800 atleti che hanno gareggiato, 50 aziende che hanno investito, per un impatto economico sulla città di Roma di 615milioni di euro e un impatto sociale di 250milioni”. Presenti oltre il vicepremier Antonio Tajani e il presidente ICE, Matteo Zoppas, anche diversi membri del Team Illumina, da Fabio Galante ad Alessia Filippi, passando per Stefano Tilli, Diego Nargiso e Luigi Mastrangelo. “Lo sport ha un potenziale di crescita e di comunicazione incredibile – ha sottolineato Zoppas -. E’ importante capire il percorso di trasformazione che stiamo facendo, dell’utilizzo dello sport che possiamo fare per far crescere il paese. Quando parliamo di far conoscere il nostro made in Italy non possiamo non parlare dello sport e di come si può usare per creare occasioni di acquisti per gli operatori internazionali”.

