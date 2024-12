Nesta, contro Juve dobbiamo dare segnali importanti

agenzia

Tecnico Monza 'tanti infortuni. Il regalo di Natale? I punti

MONZA, 20 DIC – “Cinque punti dalla salvezza sono abbastanza, ma dobbiamo rimanere attaccati, anche nelle difficoltà. Dobbiamo migliorare la classifica. La Juve è una grande squadra, domani dobbiamo dare segnali importanti”: lo dice il tecnico del Monza Alessandro Nesta all’antivigilia della sfida contro la Juventus. Partita ostica per i brianzoli che devono anche far fronte a tanti infortuni. “Abbiamo un po’ di problemi, ma anche in mezzo al campo siamo corti. La Juve è molto fisica e dovremo cercare di fare una formazione solida. Valoti, Vignato, Djuric, Pessina e Gagliardini sono fuori, Caldirola così così, Ciurria sta bene”, elenca il tecnico. Che poi ammette: “Che regalo vorrei avere sotto l’albero? Sicuramente punti”.

