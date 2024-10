Nesta, meritavamo una serata così dopo tante buone prestazioni

agenzia

Tecnico Monza loda Djuric e Dani Mota, alla prima doppietta in A

VERONA, 21 OTT – “Ci meritavamo una serata così perchè venivamo da buone prestazioni ma non arrivava la vittoria. I tanti infortuni ci hanno penalizzato”. Alessandro Nesta è visibilmente soddisfatto per il 3-0 al Verona, ottenuto da una squadra “brava anche a soffrire”. “Abbiamo un fattore importante che è Djuric. Quando gli avversari ti chiudono e non ti riesce a giocare dal basso, lanciare palla verso di lui è un’arma che contro il Verona abbiamo saputo sfruttare”, aggiunge l’allenatore, al primo successo in serie A. Nesta riserva poi un pensiero all’uomo della partita, Dany Mota, autore di una doppieta. “Ho trascorso tutta l’estate a convincerlo a giocare a destra. Di fatto abbiamo tutti trequartisti che vogliono giocare a sinistra, da Caprari, a Maldini a Vignato. Per me come caratteristiche Dany a destra ci sta bene e sono contento per questa sua prima doppietta in serie A”. Infine un’ammissione. “Tante squadre ad inizio anno, hanno avuto difficoltà. Se credi in una cosa, devi portarla avanti. E con umiltà, cambiare quando non vanno”.

