Nesta ‘segnali buoni, dobbiamo cercare problema Monza’

Le partite sono tutte simili, sicuramente ci manca qualcosa

MONZA, 10 NOV – “I segnali sono buoni, però le partite sono tutte simili: l’allenatore deve cercare il problema e capirlo in fretta. Sicuramente ci manca qualcosa”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro la Lazio. I biancorossi ancora una volta hanno offerto una buona prova, mettendo in difficoltà la Lazio nel secondo tempo, ma senza trovare i punti: “Con il cambio di modulo l’abbiamo un po’ ripresa la partita, abbiamo gestito meglio la palla. Facciamo buone prove, ma magari non portiamo a casa niente. Dobbiamo analizzare bene e capire cosa fare per aiutare questa squadra che anche questa sera ce l’ha messa tutta”.

