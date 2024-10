New Zealand batte ancora Ineos, l’Americas Cup e’ sua

agenzia

Nelle acque di Barcellona successo al primo match point: è 7-2

BARCELLONA, 19 OTT – L’Americas Cup di vela rimane in Nuova Zelanda. Team Emirates New Zealand sfrutta il primo match point e vince l’Americas Cup 2024. L’imbarcazione defender della coppa ha vinto la prima delle due regate di giornata nelle acque di Barcellona battendo Ineos Britannia, per il settimo e decisivo punto: la sfida con l’imbarcazione inglese si e’ dunque chiusa sul 7-2

