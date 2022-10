'Da Vela a Vela' a L' Uomo e il mare, la Rai insieme alla Fiv

ROMA, 06 OTT - Trieste capitale della vela. In occasione della 54ma edizione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo, venerdì 8 ottobre, sarà presentata, presso il Salone degli Incanti, cuore pulsante della manifestazione, la nuova serie della Rubrica di Raisport "L'Uomo e il mare", fortunata trasmissione dedicata al mare, alla vela e ai suoi personaggi, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini. L'incontro, organizzato a meno di due giorni dalla partenza della Barcolana, vuole essere l'occasione per ripercorrere la storia del programma: da "Vela a Vela" a "L'uomo e il mare", 27 anni di cronache, storie, racconti, interviste ed emozioni dai mari del mondo, dalle regate di Giovanni Soldini, alla prima medaglia d'oro di una donna nella vela azzurra con Alessandra Sensini, regina della tavola a Sydney 2000, alle imprese di Luna Rossa in Nuova Zelanda, al gradino più alto del podio a Tokyo 2020 conquistato nella classe mista Nacra 17, catamarano di Ruggero Tita e Caterina Banti funanboli del volo. Sul palco gli interventi di Francesco Ettorre presidente della FIV Federazione Italiana Vela, Mitja Gialuz presidente della Società Velica Barcola e Grignano, organizzatore della Barcolana, oltre agli ori olimpici Caterina Banti e Alessandra Sensini e Antonietta de Falco responsabile delle scuole vela FIV. Fra le novità illustrate nel corso della presentazione, insieme al video saluto del direttore di RaiSport Alessandra De Stefano, le iniziative per promuovere attraverso la cultura del mare, la vela giovanile e la sua diffusione nelle scuole con progetti STEM, scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. La Rubrica "L'Uomo e il mare" manterrà il suo format tradizionale: durata 30 minuti, andrà in onda il giovedì sera alle 22.30 su Raisport +HD ma sarà possibile rivederla su Raidue il venerdì dopo mezzanotte. Da non perdere naturalmente la prima puntata con lo Speciale dell' Uomo e il Mare "Aspettando la Barcolana" in onda su Raidue sabato 8 alle 02.00 e alle 18.30 sempre sabato 8 all'interno del Tg XL.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA