"Francia smetta di piangere", oltre 500mila firme in Argentina

ROMA, 25 DIC - Non si placa la polemica tra Argentina e Francia per l'esito della finale dei Mondiali in Qatar e, tra recriminazioni e accuse, ora nel Paese sudamericano è partita anche una petizione on line che ha già raccolto oltre 500.000 firme chiedendo "alla Francia di smettere di piangere" dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali. "Da quando abbiamo vinto, i francesi non hanno smesso di piangere e lamentarsi e non accettano che l'Argentina sia campione del mondo e che Messia sia meglio di Mbappè", sono le parole, riportate dal quotidiano sportivo 'Ole', dell'ideatore della petizione, tale Valentin Gomez, che ha raccolto un enorme seguito sui media argentini. In Francia, peraltro, si sono sprecate le critiche all'arbitro polacco della finale, Szymon Marciniak, per la decisione di concedere un rigore per il fallo di Dembélé su Angel Di Maria nel primo tempo e anche per altre scelte, tanto che lo stesso direttore di gara ha fatto una conferenza stampa con tanto di immagini per difendere il proprio operato. I francesi, poi, si sono rammaricati della mancanza di eleganza di alcuni giocatori argentini nel festeggiare la vittoria, in particolare il portiere Emiliano Martinez. Tra loro, la ministra dello Sport e il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graet, che ha scritto al suo omologo argentino Claudio Tapia per lamentare gli "eccessi" dei festeggiamenti della albiceleste.

