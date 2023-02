ROMA, 08 FEB - "Oggi ho solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, sono superfelice". Gioia pura targata Marta Bassino poco dopo l'oro conquistato ai Mondiali di sci in Francia a Meribel. "E' qualcosa di forte, incredibile, sono veramente contenta di me stessa, sono felice. E' una gioia , il coronamento del lavoro e della costanza"

