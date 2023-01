"Oscar del Ciclismo": sul palco di Caltanissetta gli eredi di Nibali e Visconti

Il ciclismo siciliano guarda con fiducia al futuro mettendo in passerella tutti i protagonisti di una straordinaria stagione 2022. Sabato scorso all'Auditorium "G. Bufalino" di Caltanissetta la serata dedica agli "Oscar del Ciclismo" ha visto salire sul palco tutti i protagonisti del 2022, alla presenza di Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo nazionale.

Il presidente Cordiano Dagnoni.

<La Sicilia del ciclismo è una regione virtuosa - ha sottolineato il presidente Cordiano Dagnoni - la posizione geografia è sicuramente un elemento penalizzante, ma il Comitato Regionale ha dimostrato di essere capace di accorciare le distanze attraverso una programmazione attenta e mirata alla qualità. La vostra regione è da sempre una terra di talenti che tanto hanno dato al ciclismo italiano e personaggi come Nibali o Visconti, che da poco hanno lasciato l'agonismo, devono essere da esempio per i giovani ciclisti siciliani, ed in questo senso, il riconoscimento dato alle scuole di Agrigento e Ragusa, ci dicono che la strada è quella giusta>.

Vincenzo Nibali e Giovanni Visconti

Sotto la regia della Federciclsmo Sicilia diretta da Diego Guardì, la manifestazione è ritornata alla grande dopo lo stop per il Covid e in una sala gremita, alla presenza tutte le maggiori società ciclistiche regionali, sul palco atleti e dirigenti di una stagione 2022 che è stata ricca di manifestazioni sportive che hanno coinvolto tutte le province siciliane anche con eventi di carattere nazionale.

Diego Guardì, Cordiano Dagnoni e Adolfo Scandurra presidente Fci Catania

Premiazione dei presidente provinciali della Fci Sicilia

esti due anni - ha dichiarato il presidente Guardì, insignito nell'occasione, dal presidente Dagnoni, con la Medaglia d'oro al merito per il ciclismo - abbiamo fatto registrare numeri importanti in tutte le specialità che mai si erano registrati prima. Diverse le gare inserite nel calendario nazionale della Mtb, e per due anni consecutivi, nella splendida ed unica cornice della Valle dei Templi di Agrigento, abbiamo organizzato i campionati Italiani giovanili di Mtb, appuntamento ormai fisso anche per gli anni avvenire. Nonostante le difficoltà che il ciclismo si trova ad affrontare in questo periodo storico possiamo tranquillamente affermare che in Sicilia il ciclismo è vivo>.

Premiazione dell'Asd Peppe Molè di Linguaglossa

<Abbiamo rinvigorito – conclude Guardì - anche il movimento amatoriale, che era quasi scomparso, allineandolo ai canoni della federazione. Tantissime le scuole di ciclismo sorte negli ultimi anni, tra queste il Racing Team Agrigento e la Non Solobike di Ragusa, entrate nella Top Ten delle migliori scuole italiane>.

Consegna delle targhe alle nuove scuole di ciclismo tra cui l'Etna Bike di Santa Venerina

Tra gli atleti premiati anche l'agrigentino Matteo Amella, professionista di San Biagio Platani, riconfermato per il 2° anno dal Team Professional Corratec, cresciuto proprio nel vivaio del Racing Team Agrigento del consigliere regionale di Federciclismo Sicilia Totò D'Andrea. Diverse le società sportive dilettantistiche che sono state, a vario titolo, premiate durante la serata, tra queste l'Asd Peppe Molè Linguaglossa, società sportiva dedita al ciclismo paralimpico, che anche quest'anno ha ottenuto diverse vittorie e podi ai campionati italiani.



