++ Sci:impresa Goggia, vince con mano rotta libera2 St.Moritz ++

ST. MORITZ, 17 DIC - Una meravigliosa Sofia Goggia, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la seconda discesa di coppa del mondo di St. Moritz in 1.28.85. Per lei e' il successo n. 20 in coppa del mondo, azzurra piu' vincente di sempre insieme a Federica Brignone. Al traguardo Sofia ha ricevuto un lunghissimo applauso dall'esperto pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali gia' giunte al traguardo e ben consapevoli di aver assistito ad una impresa straordinaria dell'italiana. Alle spalle di Goggia in questa discesa2 sono arrivate la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle.

