"Sport & Go" ha fatto centro: a Ragusa una festa per oltre 400 giovanissimi

Tre giornate all'insegna dello sport e del divertimento a Ragusa grazie alle finali regionali di "Sport & Go" l'evento organizzato dal comitato siciliano del Centro Sportivo Italiano diretto da Agnese Gagliano. Sui campi di gara allestiti all’Athena Resort di Scoglitti si sono sfidati nei tornei finali di super volley, calcio a 7 e calcio a 5, squadre oltre 400 partecipanti delle categorie under 10 e under 12.

<Presenti con le loro rappresentative sportive – ci dice Agnese Gagliano, presidente Csi Sicilia - i comitati di Acireale, Agrigento, Caltagirone, Catania, Messina, Noto, Siracusa e Palermo con le loro squadre che si sono sfidate secondo la formula "Sport & Go" che valorizza la polisportività per gli under, con abbinate nei gironi eliminatorio, le discipline del Triathlon (vortex, velocità e di salto in lungo). Giornate di sole, di vittorie e di sconfitte, ma soprattutto di un “rinnovato” senso di libertà che ha visto, dopo lungo tempo, la scelta di una formula residenziale, di convivialità e di fraternità, per questo prestigioso appuntamento sportivo>

<Lo "Sport & Go" – continua la prof. Agnese Gagliano – è ormai da diversi anni a formula sportiva a misura dei più piccoli e tradizionalmente viene svolto dal Csi Sicilia in coincidenza del 25 aprile, ricorrenza quest’anno ancora più significativa in un momento storico in cui occorre dare nuova forza e nuova luce ai valori della pace, della giustizia e della libertà>.

LE CLASSIFICHE FINALI. UNDER 10. Supervolley: 1) Volley Accademy We Kondor – comitato di Catania; 2) Pol. Don Bosco Giardini Naxos – comitato di Messina; 3) Volley Indigo – comitato di Acireale. Calcio a 7: 1) Fair Play Bianco– comitato di Messina; 2) ASD Fair Play Azzurro – comitato di Messina; 2) San Saverio Meridiana – comitato di Catania. Calcio a 5: 1) San Saverio Meridiana (Catania); 2) Fair Play Azzurro (Messina);3) San Saverio Meridiana (Catania).

UNDER 12. Super Volley: 1) Volley Acc. W Kondor (Catania); 2) Pol. P. Don Bosco Giardini Naxos (Acireale); 3) Volley Indigo (Acireale). Calcio a 7: 1) Fair Play Bnc (Messina); 2) Fair Play Azz (Messina); 3) San Saverio (Catania). Calcio a 5: 1 ) San Saverio (Catania); 2) Big-M. (Siracusa); 3) Oratorio S. V. De Paoli (Palermo) .

