1-0 alla Fiorentina, per il Milan altro passo scudetto

MILANO, 01 MAG - Il Milan fa un altro passo verso lo scudetto: la squadra di Pioli batte la Fiorentina 1-0 (0-0) e consolida così il primato (+5 sull'Inter che scende in campo alle 18). San Siro deve attendere il 37' della ripresa per esultare alla rete di Leao. In avvio annullato un gol a Theo Hernandez per fuorigioco di Messias. Poi è Giroud a mangiarsi l'1-0. Nella ripresa Leao spreca mandando alto, il risultato non si sblocca: Pioli gioca anche la carta Ibrahimovic. Il match si accende, al 21' la Fiorentina sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Cabral, ma Maignan fa il miracolo e blocca in due tempi. Poi Leao regala tre punti d'oro.

