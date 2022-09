LECCE, 11 SET - Lecce e Monza hanno pareggiato 1-1, e il Monza ha ottenuto il primo punto in serie A, dopo cinque sconfitte nelle prime cinque gare. Sensi illude la formazione brianzola con un gol dal limite dell'area nel primo tempo. Il Lecce però l'agguanta a grazie a Gonzalez a segno ad inizio ripresa. Non mancano le proteste da parte dei pugliesi che hanno reclamato due possibili rigori per falli di mano di Marì e Molina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA