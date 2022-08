ROMA, 10 AGO - Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europea 2022 battendo l'Eintracht Francoforte per 2-0 nella finale giocata questa sera allo stadio Olimpico di Helsinki. Reti di Alaba e Benzema, che con 324 gol diventa il secondo marcatore di sempre del Real. Per il Real Madrid è il quinto successo in questa competizione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA