RIAD, 19 GEN - L'Inter batte 3-0 il Milan e vince la Supercoppa italiana, bissando il successo dello scorso anno. Nella sfida a Riad, in gol nel primo tempo al 10' Dimarco, al 21' Dzeko. Nella ripresa, al 32' gol di Lautaro. Per i nerazzurri è la settima vittoria nel torneo, la quarta per Simone Inzaghi.

