ROMA, 24 MAR - Il Portogallo batte 3-1 la Turchia nel amrtch giocato allo stadio 'do Dragao' di Porto e si qualifica alla finale dei play off per il Mondiale, dove affrontera' la Macedonia del Nord che ha battuto l'Italia. Queste le reti: nel pt 15' Otavio, 42' Diogo Jota; nel st 20' Burak Yilmaz, 49' Matheus Nunes. Al 40' st Burak Yilmaz ha fallito un calcio di rigore.

