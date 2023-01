3-1 al Real Madrid, al Barcellona Supercoppa Spagna

ROMA, 15 GEN - E' del Barcellona il primo titolo stagionale in Spagna. A Riad, in Arabia Saudita (dove mercoledì si giocherà anche la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter) nella finale della Supercoppa spagnola, i blaugrana hanno battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti: 3-1 il risultato finale. E' Gavi a portare in vantaggio il Barcellona al 33' del primo tempo; poco prima dell'intervallo arriva il raddoppio con Lewandowski. Ancelotti corre ai ripari e nella ripresa inserisce Rodrygo e poi anche Asensio per un Real a trazione anteriore, ma il risultato è un altro gol del Barça, al 24', con Pedri. Solo nel recupero, al 48', il Pallone d'oro Benzema va a segno. Per Xavi è il primo titolo da allenatore del Barcellona dal suo arrivo nel novembre 2021, dopo che con la maglia blaugrana aveva vinto tutto da giocatore. Ancelotti ha invece mancato la conquista del suo 24/o trofeo da allenatore.

