37 anni fa l'Heysel, Gravina: "Mai più drammi così"

ROMA, 29 MAG - Trentasette anni fa, l'Heysel. Il 29 maggio del 1985 a Bruxelles 39 tifosi, di cui 32 italiani, persero la vita nel Settore Z dello stadio di Bruxelles per le cariche dei tifosi del Liverpool, poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra la Juve e la squadra inglese. "Il grido di dolore e di giustizia per le 39 vittime della strage dell'Heysel - e' il messaggio del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina - ci unisce nel ricordo commosso e nella volontà di coltivare la memoria di una delle pagine più tristi della storia internazionale dello sport, affinché non si debbano più vivere giornate drammatiche come quella"

