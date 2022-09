400 bambini e 4 grandi delo sport,'Un campione per amico'

ROMA, 29 SET - Una giornata indimenticabile per oltre 400 bambini delle scuole elementari romane: per la prima volta a Piazza del Popolo, si è svolta l'undicesima edizione consecutiva di 'Un Campione per Amico', il piu' grande appuntamento di educazione allo sport in Italia dedicato ai ragazzi delle scuole primarie, promosso da quattro grandi campioni del passato e col supporto di Banca Generali, main sponsor per l'undicesimo anno. Anche questa volta Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Castrogiovanni hanno passato la mattinata a giocare con i bambini, facendo capire loro non solo quale divertimento derivi dall'attività fisica, ma anche valori come la disciplina, la sana competizione e il gioco di squadra. "Oltre a far trascorrere loro una mattinata di spensieratezza, per noi è importante far appassionare questi bambini a qualsiasi sport, che sia calcio, pallavolo, rugby o tennis: l'importante è che facciano attività sportiva", spiega Adriano Panatta. "Un tempo, noi ragazzi avevamo per giocare cortili, piazzette, ora non si può più ma stamattina a Piazza del Popolo è come tornare indietro nel tempo", aggiunge Graziani. Per l'ex bomber di Torino e Roma "il sorriso dei bambini è bellissimo, così come mettere a disposizione la nostra immagine per farli divertire". Massimiliano Ruggero, dell'Area Manager di Banca Generali (organizzatrice dell'evento), dice la sua: "È meraviglioso riempire questa piazza di bambini e trasmettere loro qualche pillola sull'alimentazione e lo sport in generale".

