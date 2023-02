6 Nazioni: Inghilterra-Italia; due cambi nel XV azzurro

ROMA, 10 FEB - Domenica prossima si gioca a Twickenham Inghilterra-Italia, per la seconda giornata del Sei Nazioni, e sono due le novità nel XV azzurro rispetto a quello iniziale che domenica scorsa all'Olimpico ha affrontato la Francia nell'esordio del torneo 2023. Edoardo Padovani - al rientro dal primo minuto dopo essere subentrato a gara in corso contro Australia e Sudafrica a novembre - farà parte del triangolo allargato con Ange Capuozzo e Tommaso Menoncello, mentre in prima linea Marco Riccioni vestirà nuovamente la maglia azzurra dopo l'infortunio occorsogli nel novembre 2021 nel Test Match giocato a Treviso contro l'Argentina, completando il reparto con Danilo Fischetti e Giacomo Nicotera. Confermati in mediana Tommaso Allan all'apertura e Stephen Varney con il n.9. In panchina si rivede Jake Polledri che torna in lista gara con l'Italia dopo l'infortunio subito contro la Scozia nel novembre 2020. Ecco il XV azzurro per domenica: 15 Capuozzo, 14 Padovani, 13 Brex, 12 L. Morisi, 11Menoncello, 10 Allan, 9 Varney, 8 L. Cannone, 7 Lamaro, 6 Negri, 5 Ruzza, 4 N. Cannone, 3 Riccioni, 2 Nicotera, 1 Fischetti. A disposizione: 16 Bigi, 17 Zani, 18 Ferrari, 19 Iachizzi, 20 Polledri, 21 Zuliani, 22 Fusco, 23 Bruno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA