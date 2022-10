A Catania la Sicilia batte Malta

La Palestra della Ionica Gym Plaia ha ospitato oggi l’incontro internazionale di ginnastica artistica femminile Sicilia-Malta. Alla Palestra del Boschetto della Plaia, a vincere le tre prove sono state le straordinarie ginnaste della Ionica Gym di Angela Marchese e Mario Lupo il team che ha organizzato l’evento (la gara era valida anche come seconda prova regionale junior e senior gold) e che nel 2023 parteciperà per il 2° anno consecutivo alla Serie A1 di artistica femminile.

Pubblicità

Aurora Speciale, Caterina Vitale, Giulia Cavallaro e Asia Affinita

Giulia Cavallaro e Asia Affinita (Ionica Gym Catania)

Un magico tris per la Ionica Gym Catania con Giulia Cavallaro che ha vinto la gara senior dove non è scesa in gara al meglio la capitana del team di A1, Caterina Vitale che ha comunque chiuso sul podio; Aurora Speciale si è imposta in quella junior davanti alla sua compagna di squadra Asia Affinita e Azzurra Nicosia ha vinto la gara allieve.

LA SQUADRA SICILIANA. Una bella giornata di sport che ha visto difendere i colori della Sicilia contro Malta da queste ginnaste. Allieve: Flavia Bongiorno, Sofia Ainis, Irene Arruzzoli, Anna Oliva, Sofia Urbani (Unime); Flora Ragusa, Irene Favam Greta Di Rosa (Millenium), Rachele Antoci (Palladium); Mavì Pitino e Martina Agosta (Kudos); Miriam Cosenza (M. Gym Lab); Gioia Di Gregorio (Gymtech); Giorgia Parisi, Noemi Scolareci e Irene Giannetto (Sicily Academy) e Dalila Sortino, Olimpia Solano, Lidia Pfrivitera, Diletta Vittorio, Martina Faraci, Nicole Lattuga e Azzurra Nicosia (Ionica Gym). Junior e senior: Ginevra Mastroieni (Sicily Academy); Asia Affinita, Aurora Speciale, Giada Musumeci, Giulia Cavallaro e Caterina Vitale (Ionica Gym); Maria De Geronimo e Martina Arlotta (Pol. Bonagia).

Approfondimenti sul giornale in edicola domani

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA