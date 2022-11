A dicembre l'appuntamento con il Gran galà del calcio italiano

ROMA, 17 NOV - Da lunedì 12 a lunedì 19 dicembre, a Salerno e Pontecagnano (Salerno), andranno in scena gli 'Italian Sport Awards', ossia il Gran galà del calcio abbinato agli 'Italian Football Awards', che quest'anno celebrerà l'11/a edizione. Ogni anno l'evento intende premiare i migliori atleti dell'ultima stagione calcistica. La notte degli Oscar del calcio quest'anno è stata suddivisa in quattro giornate; la novità dell'11/a edizione riguarda il ritorno al format-evento 'Sport Marketing Awards', il premio del marketing & comunicazione dedicato allo sport. L'evento nasce per sostenere, diffondere e valorizzare la cultura del marketing e della comunicazione, nell'ambito dello sportsystem italiano. Ma ci sono anche 'Le giornate professionali dello sport', che rappresentano il principale momento d'incontro e confronto dell'industria-sistema sportivo italiano, con convegni su management, marketing, business e medicina applicata allo sport. Infine, ci sarà uno spazio dedicato alla letteratura sportiva, con il format 'Sport d'autore'. La manifestazione si concluderà lunedì 19 dicembre nel teatro Augusteo di Salerno con la serata del 'Gran galà del calcio italiano', premiazioni e consegna dei premi: nel corso della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D, verranno inoltre consegnati i premi alla carriera e speciali per le categorie media e informazione relativi all'ultima stagione calcistica. L'evento è ideato dal giornalista e project manager Donato Alfani.

