A Grifo il premio 'Fair Play' della Bundesliga

ROMA, 04 AGO - L'italiano Vincenzo Grifo si è aggiudicato il premio 'Fair play', assegnato per la prima volta dalla Bundesliga. L'esterno del Friburgo è stato premiato via web - come illustra un video pubblicato sull'account Twitter in lingua inglese della Bundesliga - dall'ex capitano del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Philip Lahm. Il riconoscimento a Grifo per essere stato il calciatore più leale di tutta la Germania nella scorsa stagione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA