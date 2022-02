A Pechino lo storico oro di Stefania e Amos, la prima medaglia di sempre nel curling azzurrro

Arriva la seconda medaglia d’oro per l'Italia ai Giochi Invernali di Pechino, ancora dal ghiaccio. Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro), che sulla pista del National Aquatics Center si aggiudicano la finale olimpica contro la Norvegia per 8-5. È la prima medaglia di sempre nella storia del curling azzurro, col duo italiano che conclude nel migliore dei modi un cammino perfetto: nove vittorie su nove nella prima fase (compresa quella per 11-8 proprio sulla Norvegia, bronzo olimpico in carica), poi il successo sulla Svezia e ora quello più importante, che vale il gradino più alto del podio. Gli azzurri con questo successo hanno fatto l’en plein, 11 vittorie su 11 incontri.

Per l’Italia quello di Pechino era anche il debutto olimpico assoluto nel doppio misto - specialità introdotta comunque solo quattro anni fa -, con Mosaner e Costantini che avevano strappato il pass per i Giochi grazie al quinto posto del maggio scorso, ai Mondiali di Aberdeen.



