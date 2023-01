A Rio una strada intitolata a Roberto Dinamite

RIO DE JANEIRO, 10 GEN - Così come O Rei Pelé, anche Roberto Dinamite ha da oggi una strada intitolata a Rio de Janeiro. Si tratta di un'avenida che costeggia lo stadio del Vasco da Gama, il club di cui l'attaccante scomparso nei giorni scorsi a 68 anni è stato un simbolo, al punto che nell'impianto c'è una sua statua. Dopo che il sindaco della metropoli carioca, Eduardo Paes (grande tifoso del Vasco), ha firmato la delibera è già stata collocata la targa con il nuovo nome della strada, che si chiama appunto 'avenida Roberto Dinamite'. Oggi ci saranno i funerali dell'ex attaccante della Seleçao, intanto ieri è stato incessante, dalle 10 alle 19 ore locali, l'accesso di tifosi (si calcola che siano stati almeno 50mila) ed ex campioni alla veglia funebre, svoltasi nello stadio 'vascaino'. Fra gli altri, sono passati Zico, grande amico di Dinamite, Cafu, Mazinho, Zinho, Jorginho, Ricardo Rocha, Brito, Edmundo (scoppiato in un pianto a dirotto "perché Roberto era e sarà sempre il mio idolo", ha spiegato O Animal), Juan, Branco, Fred, Felipe, Tita, Ricardo Gomes, Pedrinho, Djalminha e Mauro Galvao.

