A Sassuolo un gol di Cristante salva la Roma: «Ma dovevamo vincere»

Il colpo di testa di Cristante al 4' del recupero salva la Roma dalla sconfitta. Finisce 2-2 al Mapei Stadium e tutto sommato è un risultato giusto, dopo una gara bella e intensa giocata dalle due squadre. All’inizio Mourinho ritrova Pellegrini, ex del Sassuolo, che prende il posto di Cristante. Senza Zaniolo, il tecnico portoghese schiera Afena-Gyan al fianco di Abraham, con Shomurodov che parte dalla panchina. Sulle corsie esterne Karsdorp e Vina. Difesa a tre con Mancini, Smalling e Kumbulla.

Dionisi, senza Raspadori e Scamacca, che scontano un turno di squalifica, schiera un 4-3-3 con Consigli tra i pali, Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa, Frattesi, Lopez ed Henrique a centrocampo, Berardi, Defrel e Traorè nel tridente offensivo. Mourinho risponde con un 3-5-2

Pubblicità

Meglio i neroverdi emiliani in avvio: al 5' c'è un tiro dalla distanza di Berardi, respinto da Rui Patricio, pochi secondi dopo Traorè segna (7'), ma Guida annulla per un tocco di mano dell’ivoriano e al 12' è ancora Berardi a provarci da limite, la sfera finisce alta di un soffio. La Roma? Regge, e risponde al 14', quando un’uscita di Consigli ferma la progressione solitaria di Felix verso la porta.

Al 32' anche i giallorossi si vedono invalidare una rete, quella di Abraham, per offside. Allo scadere del primo tempo, tocco di braccio di Chiriches in area su cross di Vina, rigore per la Roma, Abraham dal dischetto non sbaglia. La ripresa si apre con una doccia fredda per la squadra di Mou: l’infortunio clamoroso di Rui Patricio su una conclusione di Traorè, deviata da Smalling, vale l’1-1 per il Sassuolo.

Al 73' i padroni di casa passano in vantaggio: cross di Berardi da destra, Traorè dal centro dell’area realizza il 2-1, ma per il Sassuolo la vittoria è tutt'altro che in cassaforte; al 78' Ferrari prende infatti il secondo giallo per un fallo su Abraham, Dionisi si copre facendo entrare Tressoldi e Ayhan per Defrel e Frattesi e passa alla difesa a cinque, ma non basta. In pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Cristante firma il pareggio.

«Siamo venuti qui per vincere e avremmo dovuto vincere. Il pareggio non ci basta. Dobbiamo ringraziare i tifosi, sono fantastici e sono così da inizio stagione. Ci manca qualcosa per il salto di qualità: dobbiamo vincere più partite e dobbiamo lavorare» ha detto, a Dazn, Bryan Cristante al termine del match.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA