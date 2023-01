Abodi, Arianna Fontana con altra nazionale?Di tutto per evitarlo

ROMA, 25 GEN - "Sono in contatto con Arianna Fontana e avevo un appuntamento con lei, ma purtroppo mi si è stravolta l'agenda. Non mi ha parlato di questa prospettiva, ma da ministro per lo sport farò di tutto affinché questo non avvenga". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i giovani, a margine della presentazione della Corsa del Ricordo commentando la possibilità che Arianna Fontana, campionessa dello short track e plurimedagliata azzurra, partecipi all'Olimpiade di Milano-Cortina 2026 come atleta sotto una bandiera diversa da quella italiana visto il rapporto ormai incrinato con la Fisg e il fatto che l'azzurra ha un marito statunitense, Anthony Lobello.

