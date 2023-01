Abodi, cambiare legge sul limite dei mandati? Non credo

ROMA, 10 GEN - "Se è previsto un cambio della legge sul limite dei mandati? Non credo". Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi risponde così a chi gli chiede se ci sia la possibilità di cancellare la legge che prevede il limite dei mandati alla presidenza delle singole federazioni sportive, e del Coni, dopo l'incontro di oggi al Foro Italico tra i presidenti federali che hanno discusso di questo tema. All' incontro al quale non ha partecipato il presidente Malagò perché a Milano. Abodi ha comunque ribadito che quello del limite dei mandati "non è un tema che mi affascina".

