Abodi "Daspo serve ma non basta, occorre certezza pena"

ROMA, 14 FEB - "Il daspo non è sufficiente perché atti di delinquenza avvengono anche fuori dallo stadio. Non possiamo limitarci al fatto che dentro agli impianti succeda qualcosa di meno". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del report Aic 'Calciatori sotto tiro' a chi chiedeva se il daspo fosse una misura sufficiente per il contrasto alla violenza nel mondo dello sport. "Noi dobbiamo fare in modo che lo sport sia portatore di fattori educativi. Il daspo serve, ma servono anche altri strumenti - ha aggiunto - Soprattutto serve certezza della pena, le norme devono essere inequivocabili e non si deve sottostimare il comportamento delinquenziale. Troppo spesso i delinquenti vengono presi e poi rilasciati".

